Россия ограничит выход иностранных инвесторов из активов

Вернуться на рынок будет сложно

Власти временно ограничат выход иностранных инвесторов из российских активов.

Об этом заявил премьер-министр страны Михаил Мишустин. Соответствующий указ президента России Владимира Путина уже подготовлен, подчеркнул глава кабмина.

Это делается для того, чтобы бизнес принимал решения не "под политическим давлением", а "взвешенно". Москва готова к конструктивному диалогу с инвесторами, передает ТАСС.

"Как показывает практика, выйти с рынка легко. Но вернуться на место, которое уже плотно занято конкурентами, гораздо сложнее", - заметил премьер.

Ранее президент Путин ввел запрет для российских компаний зачислять валюты на свои счета за рубежом.

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