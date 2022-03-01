В ЕС решили ограничить России импорт нефти и газа

Брюссель обдумывает расширение санкций

В Европарламенте готовятся к рассмотрению резолюции с призывом к новым антироссийским санкциям, включая ограничения в отношении экспорта Россией нефти и газа. Голосование по документу запланировано на вторник, 1 марта.

Авторы резолюции призывают "к расширению сферы санкций и к тому, чтобы санкции были направлены на стратегическое ослабление российской экономики и промышленной базы".

В частности, предлагается ограничить импорт наиболее важных экспортных товаров России, включая нефть и газ, запретить новые инвестиции ЕС в российскую экономику, а также новые российские инвестиции в экономику Европы.

Наряду с этим в резолюции содержится предложение полностью исключить Россию и Белоруссию из международной банковской системы SWIFT, а также окончательно отказаться от газопровода "Северный поток — 2", сообщает РИА Новости.

С 24 февраля Россия проводит специальную военную операцию по защите ДНР и ЛНР. Запад в связи с этим ввел новые антироссийские санкции, в том числе экономические и финансовые. Однако до сих пор ограничительные меры напрямую не затрагивали российские поставки энергоносителей.

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