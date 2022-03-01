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Россия продлила закрытие аэропортов юга до 8 марта

14:51
  • вторник
  • 01 марта 2022

Изначально эта мера действовала до 2 марта

Российские авиационные власти приняли решение продлить закрытие ряда аэропортов в городах страны до 8 марта. Об этом во вторник, 1 марта, рассказали в Росавиации.
Около 150 тысяч туристов остались в регионах с закрытыми аэропортами

В ведомстве уточнили, что режим временного ограничения полетов действует в следующих городах: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме.

Для перевозки пассажиров в закрытые аэропорты авиакомпаниям рекомендуется задействовать альтернативные маршруты с использованием аэропортов Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы, сообщается на официальном сайте Росавиации.

Ранее Россия из-за ситуации вокруг Украины приняла решение ограничить воздушное сообщение для гражданской авиации на юге страны. До 2 марта была приостановлена работа 12 аэропортов.

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