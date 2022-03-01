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Принц Абу-Даби признал право России на обеспечение безопасности

14:54
  • вторник
  • 01 марта 2022

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным

Владимир Путин сегодня провёл телефонный разговор с наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов. 

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер подробно изложил причины, цели и задачи специальной военной операции по защите Донбасса, а его собеседник констатировал право Москвы на обеспечение национальной безопасности.

Стороны отметили важное значение конструктивной совместной работы в рамках международных организаций, прежде всего, ООН. А также обсудили ход реализации договорённостей в формате "ОПЕК плюс", подчеркнув намерение поддерживать стабильность на мировом энергетическом рынке.

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Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль Нахайян
Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби Мухаммед аль Нахайян
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