Принц Абу-Даби признал право России на обеспечение безопасности

Мухаммед бен Заид Аль Нахайян провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным

Владимир Путин сегодня провёл телефонный разговор с наследным принцем Абу‑Даби, заместителем Верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов.

Как сообщает пресс-служба Кремля, российский лидер подробно изложил причины, цели и задачи специальной военной операции по защите Донбасса, а его собеседник констатировал право Москвы на обеспечение национальной безопасности.

Стороны отметили важное значение конструктивной совместной работы в рамках международных организаций, прежде всего, ООН. А также обсудили ход реализации договорённостей в формате "ОПЕК плюс", подчеркнув намерение поддерживать стабильность на мировом энергетическом рынке.

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