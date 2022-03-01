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Джонсон призвал Европу отказаться от российских нефти и газа

15:20
  • вторник
  • 01 марта 2022

Британский премьер признал, что это будет "болезненно"

Санкции, которые Европа вводит против России, серьезно отражаются и на самом Евросоюзе, признал премьер-министр Великобритании. Тем не менее Борис Джонсон призвал станы ЕС отказаться от российских нефти и газа – хоть это и будет болезненно.

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"Впереди трудности, и они могут оказаться существенными, но Европе пришло время сделать то, что было давно пора сделать - наконец-то отказаться от зависимости от российских нефти и газа, а в долгосрочной перспективе - и от ископаемого топлива в целом", - заявил глава британского правительства на пресс-конференции в Варшаве.

Джонсон признал, что нынешний кризис дорого обойдется  как европейским политикам, так и их электорату. Однако, рассудил британский премьер, ни один шаг не свободен от рисков. Он подтвердил, что запад готовит новые санкции, в то числе в отношении Сбербанка и других финансовых институтов России, передает ТАСС.

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