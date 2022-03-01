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Центробанк рассказал о новой схеме мошенничества на фоне санкций

15:30
  • вторник
  • 01 марта 2022

ЦБ предупредил о фейковых звонках с требованиями снимать деньги с карт

Отключение некоторых финансовых организаций от SWIFT никак не повлияет на средства россиян на их банковских счетах. Они в сохранности и всегда будут доступны, заверили в Центробанке России.
Мишустин заявил о подготовке решений для смягчения последствий санкций

Там также предупредили, что новой популярной схемой мошенничества стали звонки с требованием срочно снять средства со счетов из-за отключения финансовых учреждений от SWIFT.

В ЦБ призвали россиян не терять бдительности и не поддаваться панике. "Средства всех клиентов на счетах в российских банках сохранены и всегда будут доступны. Отключение некоторых банков от SWIFT на это никак не повлияет", - приводит РИА Новости сообщение Центробанка.

Ранее агентство Блумберг сообщило, что Евросоюз обсуждает отключение семи российских банков от системы SWIFT. В их числе - ВТБ, "Россия", "Открытие", Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк, а также ВЭБ.РФ.

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