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В Белоруссии назвали дату нового раунда переговоров России и Украины

15:39
  • вторник
  • 01 марта 2022

Первый раунд состоялся 28 февраля

Следующий раунд российско-украинских переговоров в Белоруссии может состояться в среду, 2 марта. Об этом рассказал белорусский политолог Юрий Воскресенский, близкий к организаторам переговоров.

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По словам Воскресенского, уже вечером 1 марта члены делегаций России и Украины начнут прибывать в Белоруссию для продолжения переговоров. Новая встреча должна пройти недалеко от белорусско-польской границы, сообщает РИА Новости.

Однако информированный источник, близкий к переговорному процессу, заявил "Интерфаксу", что пока окончательной договоренности о дате проведения второго раунда переговоров России с делегацией Украины нет.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко как представитель стороны, предоставившей площадку для переговоров, оценил профессионализм членов российской и украинской делегаций. Он также выразил надежду, что благодаря переговорам удастся прекратить боевые действия.

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