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Зеленский заявил о блокировке всех крупных городов Украины

15:43
  • вторник
  • 01 марта 2022

Украинский лидер обратился к Европарламенту

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к Европарламенту во вторник, 1 марта, заявил, что все крупные города страны заблокированы.
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1 марта проходит внеочередная сессия Европарламента, посвященная ситуации на Украине. В ней в формате видеосвязи выступают украинский лидер Владимир Зеленский, также запланировано выступление председателя Верховной рады Руслана Стефанчука, сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский заявлял, что Украина защищает себя в одиночестве, а мировые державы наблюдают за ситуацией издалека. Введенных Западом антироссийских санкций, по мнению президента Украины, недостаточно, они "не убедили Россию".

Украинский лидер также заявил, что Запад медленно помогает Украине, поэтому "мы не видим вполне, что вы собираетесь с этим делать, как собираетесь защищать себя".

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