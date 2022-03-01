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Столтенберг отказался отправлять натовские самолеты в небо Украины

15:47
  • вторник
  • 01 марта 2022

Посылать войска НАТО также не будет

Североатлантический альянс не собирается становиться стороной конфликта на Украине и не планирует отправлять свои самолеты в воздушное пространство этой страны. Планов посылать туда войска также нет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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 "НАТО не будет частью конфликта. НАТО не собирается отправлять войска на Украину или военные самолеты в украинское воздушное пространство", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после встречи с польским президентом Анджеем Дудой.

Генсек НАТО напомнил, что страны альянса оказывают Киеву разностороннюю военную поддержку, оказывают финансовую и гуманитарную помощь. Он заявил, что Россия "обязана немедленно прекратить операцию на Украине, вывести оттуда все свои войска" и заняться дипломатическим урегулированием, передает ТАСС.

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