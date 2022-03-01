Столтенберг отказался отправлять натовские самолеты в небо Украины

Посылать войска НАТО также не будет

Североатлантический альянс не собирается становиться стороной конфликта на Украине и не планирует отправлять свои самолеты в воздушное пространство этой страны. Планов посылать туда войска также нет, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

"НАТО не будет частью конфликта. НАТО не собирается отправлять войска на Украину или военные самолеты в украинское воздушное пространство", - сказал Столтенберг на пресс-конференции после встречи с польским президентом Анджеем Дудой.

Генсек НАТО напомнил, что страны альянса оказывают Киеву разностороннюю военную поддержку, оказывают финансовую и гуманитарную помощь. Он заявил, что Россия "обязана немедленно прекратить операцию на Украине, вывести оттуда все свои войска" и заняться дипломатическим урегулированием, передает ТАСС.

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