Гороскоп на сегодня, 2 марта, для всех знаков зодиака

Водолеям можно рассчитывать на рост доходов, Девам же стоит проанализировать отношения

Гороскоп на сегодня, 2 марта, составлен специально для телеканала "ТВ Центр".

Овны

Волшебное новолуние в Рыбах – главное событие дня, а может, и целого месяца. Сосредоточьтесь на себе и своих желаниях, не афишируйте мысли и вообще поменьше общайтесь.

Тельцы

Не пропустите этот день – он заряжен на удачу и счастье, причем вы среди его главных бенефициаров. Смелее загадывайте желания, уходите от шаблонов и стандартов.

Близнецы

Новая Луна заняла ваш сектор достижений, открыв огромное поле возможностей. Но от вас нужны четкость и дисциплина, полная самоотдача, иначе, увы, ничего не получится.

Раки

Новолуние в родственном для вас знаке – это без преувеличения большой праздник. Не забудьте помедитировать, вспомнить свои мечты, можно сделать карту желаний.

Львы

Вы сможете глубоко заглянуть в себя, если захотите, и честно ответить на вопросы о своих страхах и сомнениях. Новая Луна поможет обнулить их, стать сильнее, мудрее.

Девы

Новолуние заставит вас обратить внимание на проблемы в отношениях. Это хороший момент для тех, кого не устраивает личная жизнь: пора что-то менять!

Весы

Прекрасное время для тех, кто хочет начать заботиться о здоровье или изменить режим дня. Также сегодня можно стартовать в поисках новой работы или офиса.

Скорпионы

Вам новолуние поможет начать творческий проект или завести ребенка. На этот день можно назначить поиск тренера или коуча, а также парикмахера или косметолога.

Стрельцы

Помощь идет к представителям знака, мечтающим о переезде, ремонте, покупке дачи или земельного участка. При желании вы сможете изменить порядок в доме.

Козероги

Это новолуние прекрасно подходит для того, чтобы отправиться в дорогу, начать писать книгу или зарегистрировать новый аккаунт. Вы будете интересны людям, появятся новые друзья.

Водолеи

Соединение в вашем знаке Меркурия с Сатурном делает сегодняшнее новолуние очень серьезным. Водолеям, готовым считать и анализировать, можно рассчитывать на рост доходов.

Рыбы

Новолуние в вашем знаке – момент с большим потенциалом. Запишите, чего достигли за минувший год, о чем мечтаете сейчас, обязательно поконтактируйте со стихией Воды.

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