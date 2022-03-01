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Российские войска блокировали ВСУ выход к Азовскому морю

16:01
  • вторник
  • 01 марта 2022

Отряды народной милиции ДНР соединились с частями ВС России, которые контролируют побережье

Выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован. Об этом во вторник, 1 марта, рассказал официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
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Конашенков рассказал, что глубина продвижения группировки войск Донецкой народной республики составила 19 км. Передовые отряды народной милиции ДНР вышли на границу Донецкой области и соединились с воинскими частями российской армии, которые брали под контроль районы Украины вдоль побережья Азовского моря

Группировка войск Луганской народной республики с начала спецоперации продвинулась на глубину до 61 км и блокировала населенный пункт Сватово. Под контроль взяты населенные пункты Новоборовое, Барыкино, Климовка, Булгаковка, Голубовка, цитирует представителя Минобороны РИА Новости.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Министр обороны Сергей Шойгу напомнил цели проведения специальной военной операции на Украине. По его словам, спецоперация проводится для защиты населения Донбасса, демилитаризации и денацификации соседней страны.

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