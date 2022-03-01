Силы ДНР освобождают населенные пункты: видеокадры "ТВ Центра"

Наступление развивается

Сводка из Донбасса. До 32 увеличилось число населенных пунктов, которые освободили силы ДНР при огневой поддержке российской армии. Развивая наступление, подразделения народной милиции республики продвинулись за день на 19 километров. Успешно проходит спецоперация и в ЛНР. Там в общей сложности войска преодолели уже 61 километр.

Армии народных республик наносят по позициям вооруженных сил Украины массированные артудары. Разрушают укрепрайоны. Затем уже свои задачи выполняет пехота и бронетехника.

Вместе с военными продвигается и съемочная группа "ТВ Центра". Здесь раньше был блокпост. Предостерегающая табличка на украинском, что необходимо выключить свет фар.

О том, что украинскую армию били здесь очень сильно, говорят хотя бы следы в поле. Это разрывы снарядов систем залпового огня град. Украинские танкисты, видимо, попали под мощный обстрел, испугались, в панике бросили свой с виду целый танк.

Т-64. Причем, с полным боекомплектом. Совсем скоро эта машина будет перекрашена и пополнит ряды вооруженных сих Донецкой народной республики. После того, как будет проведён необходимый ремонт, если требуется.

Населённый пункт Бугас. Храм Свято-рождества Богородицы московского патриархата. Один из последних оплотов украинской православной церкви. В ходе боев за село церковь не пострадала совсем. Собственно, как и дома местных жителей. Правда, здесь сейчас нет света и газа. Но все надеются – временно.

Продуктовые магазины в селе сейчас закрыты. Поэтому хлеба купить нельзя. Вот и пекут на печи, как в старину, лепешки. Говорят, очень вкусные. Три подруги – всем за 70, живут сейчас вместе - втроем не так страшно.

Уходя отсюда, уже по традиции украинские солдаты разграбили продуктовый магазин. Заодно и местных жителей. Даже не пытались эвакуировать мирное население.

Похожая ситуация во многих освобожденных населенных пунктах. Это город Счастье Луганской народной республики. На улицах еще немноголюдно, но только потому, что местные жители ещё боятся обстрелов и именно со стороны ВСУ. Не очень хорошо те обходились с людьми, когда находились в городе.

Разбитые украинские позиции в Счастье. Брошенные оружие и бронетехника. Не такими они и укрепленными оказались, как регулярно докладывало командование ВСУ. Местные жители готовятся к новой жизни – чтобы была такой же, как название города.

Это тактике украинская армия и националистические батальоны придерживаются до сих пор. Проигрывают войну, но хотят убить как можно больше местных жителей. Очередной удар по центру Донецка. Погибли два человека, ранен ребёнок.

"Отступая, они обстреливают населенные пункты, где только что дислоцировались, взрывают мосты, целятся в объекты критической инфраструктуры. Нелюди. Иначе не назовешь", - заявил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин.

По информации, озвученной Денисом Пушилиным, освобождение ДНР идет с опережением графика. Что, безусловно, не может не радовать.

Сообщается, что освобождены еще пять населенных пунктов на подступах к Мариуполю. И планируется дальнейшей продвижение по территории Донецкой народной республики, находящейся пока под контролем ВСУ и националистических батальонов.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр" из Донецкой народной республики.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"