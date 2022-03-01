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Полковник США: мы вынудили Россию на спецоперацию на Украине

18:19
  • вторник
  • 01 марта 2022

Не все разделяют позицию официального Вашингтона

Следующий раунд российско-украинских переговоров должен состояться завтра, 2 марта, как об этом изначально условились стороны. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на российский источник. Первый раунд прошел накануне в Гомельской области Белоруссии. Ну и западные страны продолжают усиливать давление на Россию, вводя все новые санкции. А Киев надеется на ускоренное вступление в Евросоюз.
Лавров назвал главную трагедию Украины

Вышедшего на прямую связь украинского президента в Европарламенте приветствовали аплодисментами. Накануне Владимир Зеленский направил в Брюссель заявку о вступлении Украины в ЕС в рамках особой процедуры – то есть быстро и без всяких формальностей, что скорее напоминает шантаж.   

"Есть такое выражение - украинский выбор Европы. То, что мы выбрали и к чему шли. И я бы очень хотел, чтобы сегодня у вас звучал выбор Европою Украины", - сказал Зеленский.

Заявку к рассмотрению приняли. Но никаких гарантий или обещаний Киеву не давали. Формулировка "ускоренная процедура" весьма расплывчата, а перспектива вступления туманна. Прокомментировали украинскую инициативу и в Кремле.

"Евросоюз — это не военно-политический блок, то есть в этом плане, в плане вопросов стратегической безопасности эта тема лежит в другой плоскости", - сказал Дмитрий Песков.

Европа прекрасно осознает: помогать - не значит нести бремя ответственности. Европейский банк реконструкции и развития приостановил доступ России к своим ресурсам. Глава Еврокомиссии констатирует – рестрикции ударят по экономике ЕС. Впрочем, в европейских столицах в пылу санкционного угара Урсулу фон дер Ляйен предпочитают не слышать.

"Мы собираемся вести тотальную экономическую и финансовую войну против России. Мы собираемся вызвать коллапс российской экономики. Мы нацелены на всю российскую экономику, и российский народ тоже заплатит за последствия", - заявил министр экономики и финансов Франции Брюно Ле Мэр.

К тяжелым временам британский премьер призывает готовиться подданных Ее Величества. При этом настаивая: Запад должен отказаться от российских углеводородов.

"Я могу сказать честно, мы не может обеспечить бесполетную зону над Украиной, это приведет к прямому столкновению с Россией", - отметил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

Это заявление Борис Джонсон сделал после переговоров с Йенсом Столтенбергом. Несколькими часами позже генсек НАТО прилетел в Польшу, президент которой тоже заявил: Варшава не будет посылать Киеву свои военные самолёты. Что-то в риторике союзников явно меняется.

"НАТО является оборонительным альянсом. Мы не стремимся к конфликту с Россией", - отметил Столтенберг.

Иллюзий о том, что Запад наконец прозрел, питать не стоит, уверены политологи. Отставной американский полковник Дуглас Макгрегор в эфире FOX NEWS объясняет тотальные ошибки американской администрации.  

"Владимир Путин сделал то, о чём предупреждал нас 15 лет. Россия не потерпит наших ракет на своей границе. Точно так же, как мы бы не потерпели их на Кубе. Мы демонизируем Россию и совсем забываем, что Украина вовсе не тот образец демократии, который нам рисуют. Зеленский посадил в тюрьму неугодных журналистов и оппозицию. Нам следует держаться подальше от этой ситуации", - заявил Дуглас Макгрегор.

"А лучше подальше от всех политических процессов, которые США не касаются" – следует из заявления верховного лидера Ирана.

"Украина стала жертвой действий США и проводимой ими политики. Именно американские власти "привели Украину к этой точке", так как они вмешивались во внутренние дела украинского государства. Им нужно создавать кризисы, чтобы обеспечить интересы этой мафии - компаний по производству оружия, которые хотят "работать по максимуму", - рассказал верховный лидер Ирана Али Хаменеи.

Ведь американское военное лобби - это астрономические суммы, как и экспортируемая демократия, которая в реальности не имеет ничего общего с правами человека. Эту категорию Запад пытается монополизировать. Например, закрыв небо для самолёта главы российского МИДа. А как же свобода передвижения? На 49-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве Сергею Лаврову пришлось выступать по видеосвязи. Слушать захотели не все.

Этот демарш представителей некоторых стран вполне объясним. Ведь именно они в конечном итоге виноваты в том, что происходит на Украине. Запад всячески поддерживал создание Анти-России. Потворствовал нацистскому режиму и геноциду. Наша страна при этом предлагает сосредоточиться на общем решении проблем, которые, к слову, еще остаются.

"На территории ряда европейских стран по-прежнему находится ядерное оружие США. Сохраняется порочная практика совместных ядерных миссий с участием неядерных стран НАТО. В рамках таких миссий обрабатывается сценарий применение ядерных сил по России. Давно пора вернуть американское ядерное оружие домой, а связанную с ним инфраструктуру в Европе полностью ликвидировать. Как вы знаете, по просьбе Зеленского начались переговоры представителей России с делегацией Киева. Надеюсь, что украинская сторона осознает серьезность ситуации и свою ответственность, осознает необходимость проявить самостоятельность и договороспособность, и избежать повторения истории с Минскими соглашениями", - заявил Лавров.

Ну а пока разгорается "охота на ведьм". 12 сотрудников миссии нашей страны в ООН объявлены персонами нон грата и должны покинуть территорию США до 7 марта. В некоторых прогрессивных европейских странах теперь делят россиян на "своих" и "чужих". За нежелание "ясно и недвусмысленно дистанцироваться" от операции России на Украине по защите ДНР и ЛНР Мюнхенская филармония разрывает контракт с Валерием Гергиевым. А Баварская филармония и театр Ла Скала не будут сотрудничать с Анной Нетребко. Даже в ООН призывают остановить дискриминацию россиян. Удивительная вещь – историческая амнезия. Об ужасах нацизма напоминают работники наших исторических и краеведческих музеев, выступая с обращением в поддержку российской спецоперации. По их оценке, мир оглох. Хотя у каждого есть глаза, слух, а главное - память.

Матвей Шестаков, Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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