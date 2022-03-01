Борьба с фейками: Россия запускает портал "Объясняем.рф"

Там будет только достоверная информация

Во вторник в России запустили ресурс для борьбы с фейками и слухами. На правительственном портале "Объясняем.рф" будет публиковаться только проверенная и достоверная информация, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

Эти кадры (см. видео) украинская пропаганда оперативно берет в оборот. И вот уже в сети распространяются фейки о том, что это якобы русские обстреляли мирных граждан в Мелитополе. Проблема в том, что на видео хорошо виден кусок советской тактической ракеты "Точка У". В России она давным-давно снята с вооружения. А вот у ВСУ подобного рода устаревших боеприпасов в избытке. Да и стрельба по своим в порядке вещей.

А это уже Харьков, где сегодня произошел довольно мощный взрыв, в котором, разумеется, поспешили обвинить российских военных. Непонятно только, зачем вооруженным силам России обстреливать центр города. Во-первых, Минобороны неоднократно заявляло, что ведет огонь точечно и исключительно по объектам военной инфраструктуры. Административные здания к ним явно не относятся. Во-вторых, сопротивление ВСУ в Харькове практически подавлено. И смысла в нанесении таких ударов попросту нет. Кроме того, судя по направлению движения ракеты, которую можно рассмотреть на видео, прилетела она с северо-запада, где пока ещё нет российских войск, но есть украинские.

Вообще подобного рода вбросы делаются украинскими ботами, блогерами, СМИ и властями в режиме нон-стоп. Как и бравады о победах ВСУ, которые на деле оказываются очередным враньем. К примеру, вот эта публикация сейчас разлетается по телеграмм-каналам Украины с пометкой "срочно!". Якобы украинские военные подорвали российскую технику. Есть даже панорамный видео обзор. Но кадры показались пользователям очень знакомыми. По факту, это видеомонтаж, а съёмка подорванного БТР была сделана ещё в 2014-ом году.

Борьбу с украинскими мародёрами в интернете то и дело выдают за разоблачение якобы диверсионных групп. Как, например, этот случай в киевском аэропорту Жуляны. В качестве доказательства продемонстрировали лишь фотографию с лежащими на асфальте людьми с руками за головой. Однако правда вскрылась, когда появилось видео поимки преступников. Обычные воришки залезли на территорию аэропорта, угнали несколько микроавтобусов и набили их товарами со склада.

При этом о том, что реально происходит в украинских городах, где теперь орудуют банды территориальной обороны и уголовников, которых власти выпустили из тюрем и вооружили, местные СМИ и блогеры предпочитают не рассказывать. Хотя вот таких кадров сейчас полно. И в Харькове, где непосредственно сделана эта запись (см. видео). И в Киеве, в котором сейчас находится американский писатель и режиссёр Гонсало Лопес.

"Я вышел купить себе еды. Вот иду в сторону Крещатика. И мне очень страшно. Сейчас в Киеве очень много гражданских, которым Зеленский раздал оружие. Они стреляют в людей без предупреждения", - рассказал он.

Счёт погибших мирных граждан от рук территориальной обороны уже идет на десятки. Однако про это украинские власти предпочитают не говорить, также намеренно занижая потери ВСУ и нацбатов. Вместо этого они рапортуют о десятках сбитых российских самолетов и вертолетов, что является неправдой. Как и то, что наши военные прикрываются украинским флагом. На этом снимке, который представлен в качестве доказательств, его пририсовали с помощью фотошопа. А на этом видео украинские военные разбирают коробки с сухими пайками якобы для российской армии. Утверждают, что они давно просрочены.

В Общественной палате России подсчитали: около полутора миллионов фейков - уже в сети. И каждые 20 минут появляется сотня новых сообщений. Их распространение идёт в том числе с территории Польши. Продолжают свою работу и украинские центры распространения дезинформации. Однако их координаты уже известны российским военным.

"В целях пресечения информационных атак против России, по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве, будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", - сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

На этом фоне российские власти запускают специальный портал "Объясняем.рф", на котором будет публиковаться только проверенная информация о событиях в стране и за её пределами.

"Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени", - рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко.

Это крайне важный шаг, считают специалисты, учитывая количество дезинформации, наводнившей интернет и соцсети.

Александр Панюшкин, Илья Данильцев, "ТВ Центр".

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