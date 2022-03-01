В Москве представили каталог выставки "Глагол таинственных небес"

Проект приурочен к 300-летию Синодального хора

В центральном музее современной истории при участии фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности представили каталог выставки "Глагол таинственных небес".

Этот проект посвящен шести векам русской духовной музыки и приурочен к 300-летию Синодального хора. В экспозиции собрано более 400 предметов, в том числе двухмануальная фисгармония, принадлежавшая великому русскому композитору Сергею Рахманинову.

Также представлены документы из хранилищ государственных музеев и частных коллекций. Многие экспонаты уникальны и никогда ранее не выставлялись. Посетителям расскажут о становлении и развитии духовного пения в России, а в выходные дни ценители музыки могут посетить и концерты с участие московских певческих коллективов.

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