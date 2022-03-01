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Минобороны России предупредило о подготовке ударов по объектам в Киеве

16:32
  • вторник
  • 01 марта 2022

Цель - главный центр информационно-психологических операций

Минобороны России заявило о подготовке ударов по объектам в Киеве. Жителей нескольких районов украинской столицы призывают покинуть свои дома во избежание жертв. Цель ударов высокоточным оружием - технологические объекты СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций.

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"По технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", - говорится в сообщении военного ведомства.

Объекты будут уничтожены, чтобы пресечь информационные атаки против России, подчеркнули в Минобороны. Ранее в ведомстве сообщили, что российские войска блокировали украинским подразделениям выход к Азовскому морю, передает ТВЦ.   

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