Минобороны России предупредило о подготовке ударов по объектам в Киеве

Цель - главный центр информационно-психологических операций

Минобороны России заявило о подготовке ударов по объектам в Киеве. Жителей нескольких районов украинской столицы призывают покинуть свои дома во избежание жертв. Цель ударов высокоточным оружием - технологические объекты СБУ и 72-го главного центра психологических спецопераций.

"По технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием. Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома", - говорится в сообщении военного ведомства.

Объекты будут уничтожены, чтобы пресечь информационные атаки против России, подчеркнули в Минобороны. Ранее в ведомстве сообщили, что российские войска блокировали украинским подразделениям выход к Азовскому морю, передает ТВЦ.

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