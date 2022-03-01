Глава МИД Украины отказался обсуждать "ультиматумы" на переговорах с Россией

Вторая встреча в Белоруссии намечена на 2 марта
Украинская делегация готова к новому раунду переговоров с Россией. Но она не поедет на встречу в Белоруссию, если Москва будет "объявлять ультиматумы", заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
По словам украинского министра, Киев не призывает НАТО вступать в боевые действия, но просит оказать ему поддержку . Дату второго раунда переговоров Кулеба не назвал.
Тем временем ТАСС сообщает со ссылкой на дипломатический источник, что встреча в белорусском Гомеле состоится, как и было запланировано, 2 марта. Ранее эту же дату называли украинские СМИ.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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