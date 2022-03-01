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НАТО не будет повышать уровень готовности ядерных сил альянса

17:40
  • вторник
  • 01 марта 2022

Столтенберг не видит причин для этого

Причин для повышения готовности ядерных сил стран Североатлантического альянса на данный момент нет, считает генеральный секретарь НАТО. По его словам, альянс делает все необходимое для обороны своих союзников.

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"Мы всегда будем делать все необходимое по защите и обороне наших союзников, но мы не думаем, что есть необходимость сейчас менять уровень готовности ядерных сил НАТО", - цитирует Столтенберга Associated Press.

Президент России Владимир Путин ранее, на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу, приказал перевести силы сдерживания в особый режим несения боевого дежурства. Путин подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес Москвы.

В Белом доме сразу заявили, что США не видят оснований повышать уровень готовности своих ядерных сил.

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