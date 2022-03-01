Минобороны показало, как действует российский спецназ на Украине

Бойцов поддерживает авиация

Кадры действий спецподразделений российских Вооруженных Сил на Украине показало Минобороны. Оператор снял полет военнослужащих на вертолете над населенными пунктами и высадку бойцов.

Днем ранее ведомство опубликовало кадры применения вертолетов на Украине. Показан взлет боевых вертолетов Ка-52, Ми-35, Ми-28Н, удары по целям и уничтоженная бронетехника.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков 1 марта сообщил, что выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован. По его данным, российские вооруженные силы поразили 1325 объектов украинской военной инфраструктуры, передает ТВЦ.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"