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Российская ПВО сбила украинскую ракету "Точка-У" над Таганрогом

19:02
  • вторник
  • 01 марта 2022

Осколки упали на аэродром

Система "Панцирь-С" российской ПВО сбила ракету в районе военного аэродрома в Таганроге. "Точка-У" была выпущена с территории Украины.

"В районе военного аэродрома в Таганроге система "Панцирь-С" сил ПВО сбила ракету "Точка-У", выпущенную Вооруженными силами Украины. Осколки упали на аэродром. Жертв и разрушений нет", - приводит слова близкого к военным источника агентство ТАСС.

Местные жители рассказали, что в районе военного аэродрома в черте города был слышен взрыв. Как сообщили "Известия", в результате взрыва пострадали контейнеры, которые готовили к погрузке. Стоящий на полосе самолет Ил-76 не пострадал.

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