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Собянин включил 10 новых стартовых площадок в программу реновации жилфонда

20:50
  • вторник
  • 01 марта 2022

Будет построено более 190 тысяч квадратных метров жилья

Мэр Москвы Сергей Собянин включил в программу реновации десять новых стартовых площадок в разных районах столицы. Предполагается построить более 190 тысяч квадратных метров жилья, сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства города.

"Строительство домов на этих площадках позволит расселить 38 старых домов с 2 тыс. 739 квартирами и предоставить комфортное жилье 7 тыс. человек", - отмечает пресс-служба.

По словам Собянина, с начала реализации программы реновации в столице возведено 185 новых жилых домов (площадью 2,4 миллиона "квадратов"). В новые квартиры уже переехали более 47 тысяч горожан.

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