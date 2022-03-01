"Ждем поставок": Лукашенко попросил у Путина дополнительный С-400

Комплекс необходим для защиты территории западнее Минска

Белоруссии необходим дополнительный ракетный комплекс С-400. Он прикроет территорию западнее Минска, заявил Александр Лукашенко. По словам белорусского президента, он уже попросил о поставках этого вооружения президента России Владимира Путина.

"Я обратился к Путину, чтобы нам кроме С-400, который находится в Гомельской области, был поставлен С-400, который будет находиться чуть западнее Минска, для того, чтобы не только Минск прикрыть", - приводит слова Лукашенко сайт президента Белоруссии.

В Белоруссии размещены такие средства ПВО, как зенитные ракетные системы С-300ПС, комплексы "Тор-М2" и "Панцирь-С". Однако Лукашенко считает, что, с учетом складывающейся обстановки, западные рубежи необходимо усилить. По словам белорусского лидера, в Минске ждут поставок, передает агентство БелТА.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"