Мадуро заверил Путина в поддержке действий России на Украине

Президент Венесуэлы осудил дестабилизирующую активность США и НАТО

Венесуэла поддерживает решительные действия России по защите мирного населения Донбасса. Об этом заявил венесуэльский лидер Николас Мадуро в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Разговор состоялся по инициативе венесуэльской стороны. Мадуро осудил дестабилизирующую активность США и НАТО, а также отметил важность противодействия кампании лжи и дезинформации, развернутой западными странами.

"Владимир Путин поделился оценками развития событий вокруг Украины, подчеркнув, что целями специальной военной операции являются защита мирного населения Донбасса", - сообщила пресс-служба Кремля.

Российский лидер заявил, что итогом спецоперации должно стать признание Киевом ДНР, ЛНР и российского суверенитета над Крымом, а также демилитаризация и денацификация украинского государства, обеспечение его нейтрального и безъядерного статуса. Стороны обсудили и наращивание российско-венесуэльского стратегического партнерства.

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