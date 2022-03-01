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Киев пригрозил Минску превентивным ракетным ударом

20:05
  • вторник
  • 01 марта 2022

Решение примет верховный главнокомандующий

Президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о превентивном ракетном ударе по Белоруссии. С таким заявлением выступил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны  Алексей Данилов.

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"При необходимости, если будет принято решение верховного главнокомандующего это сделать, оно будет принято", - заявил Данилов. Секретарь СНБО ответил на вопрос,  почему Украина не наносит превентивный удар по Белоруссии, откуда якобы "летели ракеты".

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова объявила об открытии уголовного дела в отношении Белоруссии. В Киеве считают, что Минск помогает Москве в специальной военной операции, передает РИА Новости.

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