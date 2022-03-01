Киев пригрозил Минску превентивным ракетным ударом

Решение примет верховный главнокомандующий

Президент Украины Владимир Зеленский может принять решение о превентивном ракетном ударе по Белоруссии. С таким заявлением выступил секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов.

"При необходимости, если будет принято решение верховного главнокомандующего это сделать, оно будет принято", - заявил Данилов. Секретарь СНБО ответил на вопрос, почему Украина не наносит превентивный удар по Белоруссии, откуда якобы "летели ракеты".

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова объявила об открытии уголовного дела в отношении Белоруссии. В Киеве считают, что Минск помогает Москве в специальной военной операции, передает РИА Новости.

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