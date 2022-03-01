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Байден приказал высвободить 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва

20:54
  • вторник
  • 01 марта 2022

Президент США объяснил решение ситуацией вокруг Украины

Стратегический резерв США высвободит 30 миллионов баррелей нефти по указанию президента. Джо Байден объяснил свое решение ситуацией вокруг Украины.

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"США и 30 других стран - членов МЭА договорились ... высвободить из стратегических резервов 60 миллионов баррелей нефти. Это решение отражает нашу общую приверженность устранению значительных перебоев на рынке и с поставками, связанных с войной президента Путина против Украины", - говорится в сообщении Минэнерго США, опубликованном по итогам переговоров в рамках Международного энергетического агентства.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм уточнила, что президент Байден уполномочил ее выделить из стратегического резерва 30 миллионов баррелей. Вашингтон, по ее словам, готов принять и дополнительные меры, если потребуется.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть выросли на 8-9%. Стоимость марки Brent впервые с 8 августа 2014 года превысила 106 долларов за баррель, передает ТАСС .

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