Байден приказал высвободить 30 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва

Президент США объяснил решение ситуацией вокруг Украины

Стратегический резерв США высвободит 30 миллионов баррелей нефти по указанию президента. Джо Байден объяснил свое решение ситуацией вокруг Украины.

"США и 30 других стран - членов МЭА договорились ... высвободить из стратегических резервов 60 миллионов баррелей нефти. Это решение отражает нашу общую приверженность устранению значительных перебоев на рынке и с поставками, связанных с войной президента Путина против Украины", - говорится в сообщении Минэнерго США, опубликованном по итогам переговоров в рамках Международного энергетического агентства.

Министр энергетики США Дженнифер Грэнхолм уточнила, что президент Байден уполномочил ее выделить из стратегического резерва 30 миллионов баррелей. Вашингтон, по ее словам, готов принять и дополнительные меры, если потребуется.

Ранее стало известно, что мировые цены на нефть выросли на 8-9%. Стоимость марки Brent впервые с 8 августа 2014 года превысила 106 долларов за баррель, передает ТАСС .

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