Собянин призвал не поддаваться на призывы провокаторов

Власти сделают все необходимое для нормального функционирования столицы

Все попытки организовать уличные беспорядки в столице будут последовательно пресекаться. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на своем персональном сайте.

"Нам не страшны внешние враги, когда мы едины и сплочены. Нас пытаются расколоть, противопоставить, раскачать, перессорить. Ничего не выйдет", - сказал мэр, призвав "не поддаваться на призывы провокаторов".

По его словам, на фоне санкций город не останавливается в развитии, все городские программы будут реализованы. "Москва много раз в своей истории переживала сложные времена. И всегда побеждала. Так будет и в этот раз", - сказал Собянин.

Мэр также сообщил, что городской бизнес сейчас "кошмарят". "Сайты ресторанов, магазинов, гостиниц и предприятий, которые не поддержали призывы в пользу Украины, заваливают угрозами, руководителей и владельцев кошмарят, угрожают расправой и убийством", - отметил Собянин.

Кроме того, отметил мэр, на сайты организаций идут постоянные массированные DDoS-атаки, а по телефонам "идет настоящая психическая информационная атака". "За всем этим стоят профессионалы и крупные системные структуры", - заявил Собянин.

Мэр отметил, что власти обеспечат нормальное функционирование столицы.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик.

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