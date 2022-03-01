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Уровень доверия к Путину за неделю вырос до 71%

22:49
  • вторник
  • 01 марта 2022

Об этом свидетельствует опрос фонда "Общественное мнение"

Уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину за неделю вырос более чем на 10 процентов. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда "Общественное мнение".

Он проводился 25-27 февраля после признания Россией независимости Донецкой и Луганской республик в 104-х населенных пунктах 53-х субъектов Федерации. 71 процент респондентов заявили, что скорее доверяют главе государства. Тогда как неделю назад такого мнения придерживались 60 процентов опрошенных, пишет "Российская газета".

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