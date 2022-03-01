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Как удалось поймать самую разыскиваемую женщину Британии

22:57
  • вторник
  • 01 марта 2022

Много лет она скрывалсь от полиции

Сколько веревочке не виться, конец будет. Самая разыскиваемая женщина Великобритании вскоре предстанет перед судом. Сара Паницке обвиняется в мошенничестве на огромную сумму.

Неприметная куртка, скромный шарф - то, что эта дама с собачками на самом деле мошенница на миллиард фунтов стерлингов, соседи по поселку узнали всего несколько часов назад.

"Сара Паницке находится в бегах почти девять лет. Учитывая продолжительность времени, она могла подумать, что мы прекратили поиски, но она оставалась в поле нашего зрения. Это должно послужить предупреждением для других в нашем списке самых разыскиваемых — мы не успокоимся, пока вас не поймают, сколько бы времени это ни заняло", - рассказал заместитель директора международного агентства Том Даудолл.

Она исчезла из Британии в мае 2013-го. Убежала со скамьи подсудимых. Во время разбирательств по делу об отмывании доходов. Банда, в которой состояла Паницке, покупала мобильные телефоны за границей без учета НДС. На родине продавали гораздо дороже. А потом еще и налоговый вычет умудрились у государства получить.

По версии следствия, именно эта блондинка играла ключевую роль в преступной схеме. Она отмыла больше миллиарда фунтов стерлингов. Если посчитать в рублях, это тоже много - 150 миллиардов. Все подельники мошенницы давно получили реальные сроки.

Почти десять лет Паницке старалась быть блондинкой в законе. В Испании вела скромную двойную жизнь и даже трудилась на нескольких работах. Но подвела мошенницу любовь не к деньгам, к мужу. Именно его посещения вызвали подозрения местных полицейских. Теперь наручники готовят и на родине. Британия уже объявила, что будет добиваться экстрадиции Паницке как можно скорее.

Оксана Коваленко, "ТВ Центр".

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Задержання мошенница Сара Паницке
Задержання мошенница Сара Паницке
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