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Радиостанция "Эхо Москвы" осталась без эфира

21:54
  • вторник
  • 01 марта 2022

Кроме того, заблокирован сайт телеканала "Дождь"

Радиостанцию "Эхо Москвы" отключили от эфира. Об этом сообщил в  Telegram главный редактор Алексей Венедиктов.

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"Эхо Москвы" отключено от эфира", — написал главред радиостанции.

Кроме того, недоступен сайт признанного в России иноагентом телеканала "Дождь". Как сообщают "Известия", при попытке открыть его появляется ошибка 503.

С требованием ограничить доступ к этим ресурсам ранее выступила генпрокуратура. По данным ведомства, указанные СМИ публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса. Размещаемая радиостанцией "Эхо Москвы" и телеканалом "Дождь" информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, говорится в сообщении надзорного ведомства.

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Офис радиостанции "Эхо Москвы"
Офис радиостанции "Эхо Москвы"
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