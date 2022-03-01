Радиостанция "Эхо Москвы" осталась без эфира

Кроме того, заблокирован сайт телеканала "Дождь"

Радиостанцию "Эхо Москвы" отключили от эфира. Об этом сообщил в Telegram главный редактор Алексей Венедиктов.

"Эхо Москвы" отключено от эфира", — написал главред радиостанции.

Кроме того, недоступен сайт признанного в России иноагентом телеканала "Дождь". Как сообщают "Известия", при попытке открыть его появляется ошибка 503.

С требованием ограничить доступ к этим ресурсам ранее выступила генпрокуратура. По данным ведомства, указанные СМИ публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации по защите Донбасса. Размещаемая радиостанцией "Эхо Москвы" и телеканалом "Дождь" информация содержит призывы к экстремизму, насилию в отношении граждан РФ, массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности, говорится в сообщении надзорного ведомства.

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