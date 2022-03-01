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"Аэрофлот" вывезет россиян из Мексики и Доминиканы

22:12
  • вторник
  • 01 марта 2022

Авиакомпания выполнит несколько специальных рейсов

Россиян из Мексики и Доминиканы вернут домой. Специальные рейсы выполнит авиакомпания "Аэрофлот".

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"Воспользоваться перевозкой заявленными рейсами в Москву (Шереметьево) могут граждане Российской Федерации, находящиеся за рубежом, с билетами в обе стороны полета, перевозка по которым на сегменте из России уже состоялась", - приводит сообщение авиакомпании ТАСС.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" отменяет рейсы в Мексику, США, Доминикану и на Кубу с 28 февраля до 2 марта Канада закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов.

Уточняется, что специальные рейсы из мексиканского Канкуна назначены на 2 и 5 марта, из Пунта-Каны – на 3 марта. На вылетающие из Москвы самолеты примут всех пассажиров, купивших билет. А на обратные рейсы из Мексики и Доминиканы смогут попасть и пассажиры других авиакомпаний.

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