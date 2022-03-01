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Путин запретил вывозить из России более 10 тысяч долларов наличными

22:29
  • вторник
  • 01 марта 2022

Указ вступает в силу со 2 марта

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению финансовой стабильности России.

Так, глава государства запретил со 2 марта вывозить из России иностранную наличную валюту в сумме более 10 тысяч долларов, сообщает ТАСС.

Также Путин поручил не распространять на Центробанк новые ограничения на сделки с иностранными лицами и зарубежной валютой.

28 февраля Владимир Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в отношении США и примкнувших к ним стран, допустивших недружественные и противоречащие международному праву действия.

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