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США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

08:21
  • среда
  • 02 марта 2022

Об этом Джо Байден сообщил, обращаясь к Конгрессу

Президент США Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу. В ходе выступления он затронул в том числе ситуацию вокруг Украины и объявил о новых санкциях в отношении Москвы.
Путин подписал указ о мерах против США и их союзников

"Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику", - сказал глава Белого дома (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Байден, запрет касается всех связанных с Россией самолетов, в том числе чартеров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого Запад начал вводить против Москвы новые пакеты санкций.

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