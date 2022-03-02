США закрывают воздушное пространство для российских самолетов

Об этом Джо Байден сообщил, обращаясь к Конгрессу

Президент США Джо Байден выступил с обращением к Конгрессу. В ходе выступления он затронул в том числе ситуацию вокруг Украины и объявил о новых санкциях в отношении Москвы.

"Сегодня я объявляю, что мы вслед за нашими союзниками для еще большей изоляции России закрываем американское воздушное пространство для всех российских авиарейсов и добавляем давление на их экономику", - сказал глава Белого дома (цитата по РИА "Новости").

Как уточнил Байден, запрет касается всех связанных с Россией самолетов, в том числе чартеров.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины. После этого Запад начал вводить против Москвы новые пакеты санкций.

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