Apple остановила продажи своей продукции в России

Использование в стране Apple Pay ограничено

Компания Apple сообщила, что прекращает в России продажи своей продукции в связи проводимой страной спецоперацией по демилитаризации и денацификации Украины.

"Использование Apple Pay и других сервисов ограничено. Приложения RT News и Sputnik News больше не доступны для скачивания из App Store за пределами России", - также указано в сообщении.

Как уточняет ТАСС, сейчас на официальном сайте Apple в России в графе "доставка" на всех товарах указано "в настоящее время недоступно". Это касается в том числе iPhone, MacBook и Apple Watch.

Ранее Apple удалила из магазина AppStore мобильные приложения Промсвязьбанка - в том числе для розничных клиентов.

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