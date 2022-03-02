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Байден обозначил главный приоритет в своей работе

08:21
  • среда
  • 02 марта 2022

В США продолжаются проблемы с ростом цен

Президент Соединенных Штатов Джо Байден выступил перед Палатой представителей и Сенатом Конгресса. В ходе выступления глава Белого дома рассказал в том числе о приоритетах вашингтонской администрации.
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В частности, политик отметил, что сегодня в США слишком многие семьи сталкиваются с трудностями при оплате счетов.

"Инфляция лишает их тех выгод, которые они могли бы ощутить в противном случае. Вот почему мой главный приоритет - взять цены под контроль", - сказал Байден (цитата по ТАСС).

По словам президента, очень многие семьи в Штатах "живут от зарплаты до зарплаты". С растущими расходами на жилье, еду и бензин они справляются с трудом.

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