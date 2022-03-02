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Boeing приостановил обслуживание российских авиакомпаний

08:38
  • среда
  • 02 марта 2022

Офис в Киеве временно закрыт

В связи с событиями на Украине американская корпорация Boeing приостанавливает техподдержку российских авиакомпаний, передает со ссылкой на пресс-службу РИА "Новости".

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"Мы приостановили предоставление запасных частей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний", - сказано в сообщении.

Там также уточняется, что основные операции в Москве приостановлены, а офис в Киеве временно закрыт.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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