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Байден назвал украинцев "иранцами"

08:31
  • среда
  • 02 марта 2022

Как объявил президент США, Путин не получит иранских душ и сердец

В ходе выступления в Конгрессе с посланием "О положении страны" президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал украинцев с иранцами.
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"Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что Вашингтон поддерживает Украину, но воевать за нее с Россией не станет.

Кроме того, президент США сообщил о планах Минюста страны "расследовать деятельность российских олигархов".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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