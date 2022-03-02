Байден назвал украинцев "иранцами"

Как объявил президент США, Путин не получит иранских душ и сердец

В ходе выступления в Конгрессе с посланием "О положении страны" президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал украинцев с иранцами.

"Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев", - сказал глава Белого дома.

BIDEN: "Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the 'Iranian' people." #SOTU pic.twitter.com/dIqQMBMjc8 — Newsmax (@newsmax) March 2, 2022

Он добавил, что Вашингтон поддерживает Украину, но воевать за нее с Россией не станет.

Кроме того, президент США сообщил о планах Минюста страны "расследовать деятельность российских олигархов".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"