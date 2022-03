Байден назвал украинцев "иранцами"

В ходе выступления в Конгрессе с посланием "О положении страны" президент Соединенных Штатов Джо Байден перепутал украинцев с иранцами.

"Путин может окружить Киев танками, но он никогда не получит душ и сердец иранцев", - сказал глава Белого дома.

BIDEN: "Putin may circle Kyiv with tanks, but he'll never gain the hearts and souls of the 'Iranian' people." #SOTU pic.twitter.com/dIqQMBMjc8