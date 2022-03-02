Россиян предупредили о росте цен на новые авто

Пока что прайс-листы официально не изменились

Замгендиректора по продажам новых машин дилера "Авилон" Алексей Стариков сообщил в беседе с РИА "Новости", что на фоне санкций в марте новые автомобили в России могут подорожать более чем на 20%.

"Стоимость автомобилей, скорее всего, будет пересмотрена с учетом увеличения курса валют. После того как они зафиксируются, розничные цены будут пересчитаны", - объяснил эксперт.

Пока что прайс-листы официально не изменились, уточнил при этом Стариков.

Ранее СМИ писали, что в ближайшей перспективе цены на авто вырастут на 10-15%.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"