Россиян предупредили о росте цен на новые авто

Пока что прайс-листы официально не изменились
Замгендиректора по продажам новых машин дилера "Авилон" Алексей Стариков сообщил в беседе с РИА "Новости", что на фоне санкций в марте новые автомобили в России могут подорожать более чем на 20%.
"Стоимость автомобилей, скорее всего, будет пересмотрена с учетом увеличения курса валют. После того как они зафиксируются, розничные цены будут пересчитаны", - объяснил эксперт.
Пока что прайс-листы официально не изменились, уточнил при этом Стариков.
Ранее СМИ писали, что в ближайшей перспективе цены на авто вырастут на 10-15%.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"