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Польша начала изымать российскую недвижимость

08:54
  • среда
  • 02 марта 2022

Россия пообещала разобраться с юридическими аспектами

Власти Польши намерены изъять принадлежащую России недвижимость в Варшаве. Об этом заявили в польском министерстве иностранных дел.

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В ведомстве рассказали, что обратились в компетентные органы государственного управления с представлением о возбуждении исполнительного производства в отношении двух объектов, которые не используются в дипломатических и консульских, а также находятся "в незаконном владении Российской Федерации"

Указанные объекты недвижимости находятся по адресу: улица Собеского, 100 и улица Келецкая, 45. По первому адресу ранее проживали российские дипломаты, теперь здание не заселено и требует ремонта. По второму адресу находится школа при посольстве России.

МИД Польши предложил России использовать доступные процессуальные средства для обеспечения скорейшего проведения судебных разбирательств по другим делам, связанным с недвижимостью.

Посол России в Варшаве Сергей Андреев заявил, что российская дипломатическая миссия будет разбираться с правовыми аспектами этих требований, сообщает РИА Новости.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Вслед за этим страны Запада начали ужесточать антироссийские санкции и вводить против России новые ограничительные меры.

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