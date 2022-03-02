Число заболевших коронавирусом в мире превысило 438 млн человек

Подсчеты ведет университет имени Джонса Хопкинса

В мире с начала пандемии коронавирусной инфекции выявили уже более 438 млн заболевших. Это следует из данных университета имени Джонса Хопкинса (США), опубликованных в среду, 2 марта.

Общее число заболевших достигло 438 372 893 человек. Общее количество летальных исходов от коронавируса в мире составило 5 964 355 человек, сообщается на официальном сайте университета.

1 марта федеральный оперштаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19 сообщил, что за этот период в России госпитализированы 12753 больных коронавирусом. Всего за этот период зафиксировано 97333 случая заражения. Выздоровел за сутки 172813 человек. Скончались 786 заболевших.

В Москве коронавирусом заболели 2066 человек, из них госпитализированы только 359 человек.

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