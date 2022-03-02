В Госдуме призвали проверить ценообразование на гаджеты и технику

На фоне санкций цены резко пошли в рост

В России необходимо провести проверку обоснованности роста цен у продавцов электронной техники. С таким предложением выступил депутат Государственной думы Иван Сухарев.

В обращении к заместителю генерального прокурора России Николаю Винниченко парламентарий указал, что на фоне изменения курсов иностранных валют началось резкое увеличение цен, в том числе на электронную технику. У некоторых ритейлеров рост составил до 30%.

Сухарев выразил мнение, что в действиях данных компаний, предположительно, можно отметить факт нарушения правил ценообразования, а также создания искусственной паники.

В связи с этим депутат попросил проверить соблюдение порядка ценообразования в Российской Федерации, в том числе на товары первой необходимости, на соответствие требованиям действующего законодательства, а при необходимости — принять соответствующие меры, сообщает RT.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поведение потребителей на фоне сообщений о спецоперации и санкциях, заявил, что это гиперэмоциональная реакция. Песков пожелал всем спокойствия и напомнил о мерах, предпринимаемых российскими властями для минимизации ущерба от санкций и хеджирования рисков.

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