Эксперт Орлов назвал сдержанным ответ России на санкции Запада

Однако далеко не все меры исчерпаны

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили реакцию коллективного Запада на военную спецоперацию России на территории Украины.

Что конкретно стоит за угрозами западных политиков развернуть против России "экономическую войну"? Чем может наша страна ответить на санкционное давление? И на что рассчитывает Владимир Зеленский, призывая Евросоюз скорее принять Украину в свой состав?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Те решения, которые были приняты, - ответ на санкции – они были очень сдержанные. Они связаны с регулированием валютного рынка. Такая очень корректная реакция. Но из этой реакции я бы не стал делать вывод о том, что все меры, которые Россия может предпринять, исчерпаны. Далеко еще не исчерпаны. Просто идет выработка стратегии", - сказал эксперт. Полный комментарий Дмитрия Орлова смотрите в видео.

Утром 24 февраля по приказу президента Владимира Путина на территории Украины началась военная спецоперация. Россия поставила перед собой сразу несколько целей: это помощь ДНР и ЛНР, защита границы России от расширения НАТО, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Страны Европы и США в ответ ввели масштабные санкции против России и запретили нашим самолетам летать над своей территорией. Зарубежные компании отказываются работать в России.

Россия уже ответила Западу — Путин подписал указ о применении "специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".

Указ, в частности, обязывает российских экспортеров продать 80% валютной выручки от внешнеторговых контрактов, зачисленной на их счета с 1 января 2022 года, а с 28 февраля продавать 80% ее поступлений.

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