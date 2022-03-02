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Эксперт Орлов назвал сдержанным ответ России на санкции Запада

08:49
  • среда
  • 02 марта 2022

Однако далеко не все меры исчерпаны

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили реакцию коллективного Запада на военную спецоперацию России на территории Украины.

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Что конкретно стоит за угрозами западных политиков развернуть против России "экономическую войну"? Чем может наша страна ответить на санкционное давление? И на что рассчитывает Владимир Зеленский, призывая Евросоюз скорее принять Украину в свой состав?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил гендиректор Агентства политических и экономических коммуникаций Дмитрий Орлов.

"Те решения, которые были приняты, - ответ на санкции – они были очень сдержанные. Они связаны с регулированием валютного рынка. Такая очень корректная реакция. Но из этой реакции я бы не стал делать вывод о том, что все меры, которые Россия может предпринять, исчерпаны. Далеко еще не исчерпаны. Просто идет выработка стратегии", - сказал эксперт. Полный комментарий Дмитрия Орлова смотрите в видео.

Утром 24 февраля по приказу президента Владимира Путина на территории Украины началась военная спецоперация. Россия поставила перед собой сразу несколько целей: это помощь ДНР и ЛНР, защита границы России от расширения НАТО, а также денацификация и демилитаризация Украины.

Страны Европы и США в ответ ввели масштабные санкции против России и запретили нашим самолетам летать над своей территорией. Зарубежные компании отказываются работать в России.

Россия уже ответила Западу — Путин подписал указ о применении "специальных экономических мер в связи с недружественными действиями США и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций".

Указ, в частности, обязывает российских экспортеров продать 80% валютной выручки от внешнеторговых контрактов, зачисленной на их счета с 1 января 2022 года, а с 28 февраля продавать 80% ее поступлений.

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