ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

СКР напомнил украинским военным о нормах международного права

08:52
  • среда
  • 02 марта 2022

Следователи расследуют обстрелы в Донбассе

Многочисленные обстрелы украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса и другие преступления против гражданского населения  Луганской и Донецкой республик расследуют в СКР.

В центральном аппарате ведомства создан штаб, где собирают доказательства и возбуждают уголовные дела. В действиях ВСУ усматриваются признаки жестокого обращения с мирными жителями,  а также применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Такие преступления являются серьезным нарушением норм международного права, в частности, положений Женевской конвенции о защите гражданского населения.

"Интенсивность и жестокость массированных прицельных артиллерийских обстрелов украинских силовиков из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, по невоенным целям только возрастают. Число раненых и жертв среди мирного населения неумолимо растет ежедневно. Очевидно, что украинские силовики действуют умышленно, с целью убийства и причинения вреда неограниченному кругу лиц, при этом пренебрегая нормами международного права. В каждом подобном случае будут приняты все необходимые меры к установлению причастных к преступлениям лиц и привлечению их к ответственности", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Украинские военные
Украинские военные
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.