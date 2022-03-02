СКР напомнил украинским военным о нормах международного права

Следователи расследуют обстрелы в Донбассе

Многочисленные обстрелы украинскими силовиками населенных пунктов Донбасса и другие преступления против гражданского населения Луганской и Донецкой республик расследуют в СКР.

В центральном аппарате ведомства создан штаб, где собирают доказательства и возбуждают уголовные дела. В действиях ВСУ усматриваются признаки жестокого обращения с мирными жителями, а также применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов. Такие преступления являются серьезным нарушением норм международного права, в частности, положений Женевской конвенции о защите гражданского населения.

"Интенсивность и жестокость массированных прицельных артиллерийских обстрелов украинских силовиков из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, по невоенным целям только возрастают. Число раненых и жертв среди мирного населения неумолимо растет ежедневно. Очевидно, что украинские силовики действуют умышленно, с целью убийства и причинения вреда неограниченному кругу лиц, при этом пренебрегая нормами международного права. В каждом подобном случае будут приняты все необходимые меры к установлению причастных к преступлениям лиц и привлечению их к ответственности", - заявила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

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