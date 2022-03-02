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Ростуризм рекомендует не посещать страны, которые ввели санкции

08:39
  • среда
  • 02 марта 2022

Туроператорам следует приостановить продажи

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о рекомендации ведомства россиянам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции по отношению к России.
Кремль прокомментировал реакцию россиян на санкции

"Пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию", - приводит слова Догузовой пресс-служба Ростуризма (цитата по ТАСС).

Туроператорам рекомендуют приостановить продажи туров в соответствующие страны. Речь при этом идет и о государствах Карибского бассейна, так как путь к ним лежит через воздушное пространство ЕС и Канады.

Тем, кто уже забронировали туры, советуют подобрать альтернативное направление.

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