Ростуризм рекомендует не посещать страны, которые ввели санкции

Туроператорам следует приостановить продажи
Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о рекомендации ведомства россиянам отказаться от посещения стран, которые ввели санкции по отношению к России.
"Пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию", - приводит слова Догузовой пресс-служба Ростуризма (цитата по ТАСС).
Туроператорам рекомендуют приостановить продажи туров в соответствующие страны. Речь при этом идет и о государствах Карибского бассейна, так как путь к ним лежит через воздушное пространство ЕС и Канады.
Тем, кто уже забронировали туры, советуют подобрать альтернативное направление.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"