Россияне рассказали, как распорядятся своими финансами в условиях санкций

На планы опрошенных россиян экономическая ситуация повлияла несильно, показывает опрос

Более половины россиян (58%), принявших участие в исследовании Rambler&Co, утверждают, что не собираются предпринимать никаких действий со своими финансами на банковских счетах.

При этом 33% выразили намерение открыть новый вклад. 9% задумались о снятии наличных средств со счетов.

Опрос показал, что экономическая ситуация несильно повлияла на финансовые планы россиян: 41% отметили, что у них не было глобальных планов, у 38% они были, но остались неизменными. 12% столкнулись с переменами, но уже нашли альтернативы, а 9% внесли незначительные корректировки в свою жизнь.

В ходе опроса 74% россиян заявили, что не поддаются желанию совершать импульсивные покупки, 16% размышляют о крупных приобретениях, 6% за последнюю неделю купили бытовую технику, 4% – гаджеты.

При этом 37% опрошенных постараются избежать лишних трат, 29% пересмотрят свои бюджеты. Почти четверть не будут изменять траты, а каждый десятый большую часть средств будет вкладывать в накопления, сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя поведение потребителей на фоне сообщений о спецоперации и санкциях, заявил, что это гиперэмоциональная реакция. Песков пожелал всем спокойствия и напомнил о мерах, предпринимаемых российскими властями для минимизации ущерба от санкций и хеджирования рисков.

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