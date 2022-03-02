Индия эвакуировала из Украины 12 тысяч граждан

Остаются в стране 8 тысяч индийцев

Заместитель министра иностранных дел Индии Харш Вардхан Шрингла сообщил газете Times of India, что Индия эвакуировала из Украины 12 тысяч своих граждан.

"Там сейчас находятся 8 тыс. индийцев, половина из них - на востоке Украины, в основном в Харькове и Сумах", - сказал замглавы МИД.

Он добавил, что Индия договаривается с Россией и Украиной о создании коридоров безопасности. Вместе с тем Киев все индийские граждане уже покинули.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о решении начать специальную военную операцию. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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