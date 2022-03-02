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Сбербанк уходит с европейского рынка

08:55
  • среда
  • 02 марта 2022

"Дочки" банка столкнулись с оттоком капитала и угрозой безопасности сотрудников

Сбербанк принял решение уйти с европейского рынка в связи с происходящими событиями. Об этом говорится в пресс-релизе банка, поступившем в редакцию "ТВ Центра".

"Дочерние банки группы столкнулись с аномальным оттоком денежных средств и угрозой безопасности сотрудников и отделений", - говорится в сообщении.

Кроме того, Сбербанк не может поставлять в европейские "дочки" ликвидность из-за предписания Центробанка. В банке заверили, что вклады в дочерних банках застрахованы, а активов достаточно для выплат всем вкладчикам.

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