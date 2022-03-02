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Названы регионы-лидеры по кредитному благополучию населения

09:40
  • среда
  • 02 марта 2022

Рейтинг составлен на основе четырех показателей

Магаданская область, Чукотский автономный округ, ЯНАО, Сахалинская область, НАО возглавили рейтинг кредитного благополучия регионов по итогам 2021 года. Исследование подготовлено Фондом развития гражданского общества на основе данных Росстата и Центробанка.
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При составлении рейтинга учитывались четырех показателя: размер кредитов на душу населения, уровень зарплаты, минимальная стоимость жизни, индекс закредитованности (отношение общей суммы кредитов к произведению среднемесячной зарплаты и численности экономически активного населения).

Авторы рейтинга указывают, что показатель закредитованности является одним из значимых индикаторов финансового благополучия населения. Чем выше кредитная нагрузка, тем труднее людям оплачивать повседневные потребности.

Аутсайдерами рейтинга оказались Приморский край, Астраханская, Тульская области, Кабардино-Балкария и Липецкая область. По доле зарплаты, которая уходит на оплату займов, лидирует Приморский край (54%), последнее место досталось Ингушетии (10%), пишут "Известия".

Ранее стало известно, что в январе 2022 года средний срок ипотечного кредита в России впервые в истории достиг 20 лет. При этом средний размер кредита на покупку недвижимости составлял 2,73 миллиона рублей, а в январе 2022 года он увеличился до 3,41 миллиона.

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