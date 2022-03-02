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Солнечно и сухо: какой погоды ждать в Москве в среду

09:13
  • среда
  • 02 марта 2022

Атмосферное давление останется повышенным

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Елена Волосюк сообщила в беседе с РИА "Новости", что в среду в Москве при переменной облачности хорошо прогреется воздух.

"В течение дня температура повысится до плюс 3-5 градусов, в столичном регионе до плюс 1-6. Ветер будет дуть с юго-запада, ветер слабый, 1-6 метров в секунду", - уточнила метеоролог.

Она добавила, что осадков не намечается, будет солнечно и сухо.

Атмосферное давление при этом останется повышенным - 753 миллиметра ртутного столба.

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