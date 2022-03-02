Россиянки не останутся без цветов к 8 марта из-за санкций

Поставщики успели завезти товар до ужесточения ограничений

В Россию завезли достаточно тюльпанов — самых популярных цветов к Международному женскому дню. Об этом рассказали поставщики и другие представители рынка.

Президент ассоциации "Теплицы России" Алексей Ситников рассказал, что большинство цветов, которые продаются в российских магазинах, завозится из-за рубежа: на долю импорта приходится 80% продукции. Основными поставщиками цветов выступают Нидерланды и Эквадор.

Однако с учетом антироссийских санкций и трудностей с доставкой товара цветы к 8 марта могут подорожать гораздо более значительно, чем прежде. Онлайн-платформа Flowwow прогнозирует рост цен от 40 до 200% даже к стандартному сезонному подорожанию. Это связано с резким скачком мировых валют к рублю на неделе, когда многие ритейлеры должны были оплатить поставку цветов.

Возникли также опасения по поводу остановки поставок из-за логистических трудностей. Импортные цветы в Россию в основном ввозились автотранспортом и самолетами. Водители фур, в основном литовцы, боялись ехать в Россию, заявил председатель правления Национальной ассоциации цветоводов Алексей Антипов.

Однако после закрытия воздушного пространства Европы российские импортеры вышли на прямые контракты с поставщиками из Эквадора, Кении и других стран Африки и Южной Америки, уточнил Алексей Ситников. В итоге логистика практически не повлияла на подготовку продавцов цветов к праздникам, а "склады заполнены цветком", цитирует эксперта РБК.

Ранее в Госдуме заявили, что не видят необходимости вводить контроль над ценами на цветы перед Днем всех влюбленных и Международным женским днем, так как подорожание цветов перед этими праздниками — пики спроса, которые связаны с дополнительными издержками.

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