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Силы ДНР блокировали Мариуполь

09:26
  • среда
  • 02 марта 2022

Мирное население начнет выходить из города

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что воинские силы республики блокировали Мариуполь, передает РИА "Новости".

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В ДНР рассчитывают, что мирное население начнет выходить из города, создан гуманитарный коридор.

По словам Басурина, нужно сделать все, чтобы люди не пострадали.

Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию защите ЛНР и ДНР. Российские вооруженные силы наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

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