Силы ДНР блокировали Мариуполь

Мирное население начнет выходить из города

Представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что воинские силы республики блокировали Мариуполь, передает РИА "Новости".

В ДНР рассчитывают, что мирное население начнет выходить из города, создан гуманитарный коридор.

По словам Басурина, нужно сделать все, чтобы люди не пострадали.

Россия с 24 февраля начала специальную военную операцию защите ЛНР и ДНР. Российские вооруженные силы наносят удары по военной инфраструктуре Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"